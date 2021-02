Il mercato mondiale della vendita delle armi (Di lunedì 22 febbraio 2021) I nuovi dati dal database dell’industria delle armi del Sipri, pubblicati lo scorso dicembre, mostrano che le vendite di armi da parte delle venticinque maggiori società mondiali produttrici di materiale bellico e servizi militari hanno totalizzato 361 miliardi di dollari nel 2019. Ciò rappresenta un aumento dell’8,5% in termini reali rispetto alle vendite di armi rispetto al 2018. Tutto ciò è emerso dagli studi dello Stockholm International Peace Research Institute (Istituto internazionale di ricerca sulla pace, con base a Stoccolma, fondato nel 1966). Nel 2019 le prime cinque compagnie di armi avevano tutte sede negli Usa: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon e General Dynamics. Questi cinque insieme hanno registrato 166 miliardi di dollari di vendite annuali. In ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021) I nuovi dati dal database dell’industriadel Sipri, pubblicati lo scorso dicembre, mostrano che le vendite dida parteventicinque maggiori società mondiali produttrici di materiale bellico e servizi militari hanno totalizzato 361 miliardi di dollari nel 2019. Ciò rappresenta un aumento dell’8,5% in termini reali rispetto alle vendite dirispetto al 2018. Tutto ciò è emerso dagli studi dello Stockholm International Peace Research Institute (Istituto internazionale di ricerca sulla pace, con base a Stoccolma, fondato nel 1966). Nel 2019 le prime cinque compagnie diavevano tutte sede negli Usa: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon e General Dynamics. Questi cinque insieme hanno registrato 166 miliardi di dollari di vendite annuali. In ...

