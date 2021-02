Il marito rincasa prima | l’amante si lancia dal balcone e finisce in ospedale | “Hanno sempre negato” 

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il 14 febbraio ero a scrivermi dei messaggi con lei, dopodiché lei non mi ha più risposto, ero in pigiama e mi sono messo le scarpe per andare a vedere se c’era la macchina sua sotto casa. L’ho trovata e ho avvisato la mia e la sua famiglia, per venire sotto casa a darmi una mano “. Nella puntata di domenica 21 febbraio di Live – Non è la d’Urso parla iltradito di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. La notizia inizialmente è stata riportata solo sulla stampa locale, ma in poco tempo è diventata virale sui social fino a catturare l’attenzione del noto programma di Canale 5. La sera di San Valentino l’uomo ha scoperto il tradimento della moglie, maper nascondersi è caduto dal, ed è stato poi ila chiamare i soccorsi. “Se avessi voluto fare il rivale in ...

Salerno - Per scappare dal marito dell'amante, tornato a casa senza preavviso, si è lanciato da un balcone al secondo piano, finendo in ospedale. E' successo la notte di San Valentino a Sant'Arcangelo, in Cilento, ma la notizia è riportato dall'edizione odierna del Mattino. Fortunatamente, grazie a delle sterpaglie che hanno attutito il colpo, l'uomo se l'è cavata con alcune fratture.