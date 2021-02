Il governo vara le nuove misure | verso uno stop agli spostamenti tra regioni per altri 30 giorni

(Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Aggiornato alle 8,15 del 22 febbraio. Proroga deglitra, in scadenza giovedì, fino al 27 marzo e chiusura della partita sui sottosegretari. Lunedì 22 febbraio si preannuncia una giornata impegnativa per ilDraghi. Secondo quanto confermato anche dal ministro Mariastella Gelmini ai rappresentanti di, Anci e Upi, il Consiglio dei ministri dovrebbere domattina un nuovo provvedimento che estenda, pertrenta, tutte lein vigore nel precedente decreto Covid che stabiliva, "sull'intero territorio nazionale", il divieto di "ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi glimotivati da ...

I vaccinati e i guariti dal Covid - 19 dovranno rispettare meno restrizioni. Ilisraeliano ha varato un piano di allentamento delle misure che prevede la riapertura di molti luoghi pubblici come scuole, musei, negozi, palestre e hotel. Per accedervi è necessario un codice ...Ille nuove misure: verso uno stop agli spostamenti tra regioni per altri 30 ...Giro di vite per Emilia Romagna, Campania e Molise. Gelmini e Speranza hanno incontrato i governatori in vista del Cdm sulle restrizioni ...Stop agli spostamenti tra le regioni per altri 30 giorni a partire dal 25 febbraio. Con il nuovo decreto covid il divieto agli spostamenti, per arginare la diffusione del coronavirus e ridurre i risch ...