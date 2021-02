Il governo ha vietato le visite per chi è in zona rossa |  anche ai congiunti

(Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - IlDraghi ha approvato le nuove regole anti-covid. Il decreto legge, secondo quanto viene riferito, ha prolungato fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni. Il decreto legge introduce la novità del divieto diai privati - anche- e di trasferirsi nelle seconde case in. Le norme hanno finora consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Regioni ehanno domenica discusso delle nuove ...

In questo caso a essereè stato solo l'accesso, mentre chi si trovava all'interno dell'area ... Nella serata di ieri vi è stato un incontro tra le Regioni e ilper discutere in relazione ...... con il decreto sulle misure di contenimento della diffusione del Covid - 19, ha anchegli ... Sempre sul sito delsi ricorda come la persona o le due persone che effettuano lo ...Incubo variante, misure più aspre: se anche qualche zona della Sardegna dovesse finire in zona rossa non si potranno più andare a trovare parenti e amici. Sardegna isolata sino al 27 marzo ...Secondo il bollettino sono 343 i casi positivi scoperti in Puglia su 4.161 test. 47 in provincia di Lecce che conta anche tre decessi su 17 totali ...