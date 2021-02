Il Governo ha deciso: proroga al divieto di spostamento per altri 30 giorni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella serata di oggi 21 febbraio si è tenuto il vertice tra Governo e Regioni per il nuovo Dpcm Covid. Le parole del Governo sono state chiare: “Contro il Covid dobbiamo trovare soluzioni, non divisioni. Possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale, comunque tempestivo e snello”. Ciò che più premeva tra gli argomenti all’ordine del giorno è il Dpcm che vieta gli spostamenti tra Regioni. Secondo quanto si apprende da Open, Maria Stella Gelmini ha anticipato una proroga di ulteriori 30 giorni del divieto di mobilità tra Regioni, che scade, invece, il 25 febbraio. Saranno poi confermate le disposizioni sugli spostamenti tra piccoli Comuni e la regola, per ora valida fino al 5 marzo, che consente di spostarsi verso un’altra abitazione privata massimo in due persone, con i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella serata di oggi 21 febbraio si è tenuto il vertice trae Regioni per il nuovo Dpcm Covid. Le parole delsono state chiare: “Contro il Covid dobbiamo trovare soluzioni, non divisioni. Possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale, comunque tempestivo e snello”. Ciò che più premeva tra gli argomenti all’ordine del giorno è il Dpcm che vieta gli spostamenti tra Regioni. Secondo quanto si apprende da Open, Maria Stella Gelmini ha anticipato unadi ulteriori 30deldi mobilità tra Regioni, che scade, invece, il 25 febbraio. Saranno poi confermate le disposizioni sugli spostamenti tra piccoli Comuni e la regola, per ora valida fino al 5 marzo, che consente di spostarsi verso un’altra abitazione privata massimo in due persone, con i ...

