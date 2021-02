Il governo ha deciso lo stop allo spostamento tra regioni fino al 27 marzo

Leggi su agi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - IlDraghi ha approvato le nuove regole anti-covid. Il decreto legge, secondo quanto viene riferito, ha prolungatoal 27il divieto ditra. Il decreto legge introduce la novità del divieto di trasferirsi nelle abitazioni private (seconde case) in zona rossa.hanno domenica discusso delle nuove misure che dovrebbero entrare in vigore dal 25 febbraio e le linee come spesso accade divergono tra linea dura e approccio morbido. Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza dellechiede che le decisioni adottate dalsiano annunciate con più anticipo rispetto al passato e sui vaccini invoca "uncambio di passo". Il ministro della Cultura ...