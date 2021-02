Il governo Draghi è pronto a varare le nuove regole anti-covid (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - La lotta al covid e la campagna vaccinale, ma anche la squadra di governo. Sono questi gli impegni che attendono Mario Draghi. Alle 9,30 è iniziato il primo consiglio dei ministri operativo durante il quale il nuovo governo varerà un decreto legge che proroghi il divieto di spostamento tra Regioni, indichi nuove regole e tra queste la rapidità dei ristori. Regioni e governo hanno domenica discusso delle nuove misure che dovrebbero entrare in vigore dal 25 febbraio e le linee come spesso accade divergono tra linea dura e approccio morbido. Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni chiede che le decisioni adottate dal governo siano annunciate con più anticipo rispetto al passato e sui vaccini ... Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - La lotta ale la campagna vaccinale, ma anche la squadra di. Sono questi gli impegni che attendono Mario. Alle 9,30 è iniziato il primo consiglio dei ministri operativo durante il quale il nuovovarerà un decreto legge che proroghi il divieto di spostamento tra Regioni, indichie tra queste la rapidità dei ristori. Regioni ehanno domenica discusso dellemisure che dovrebbero entrare in vigore dal 25 febbraio e le linee come spesso accade divergono tra linea dura e approccio morbido. Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni chiede che le decisioni adottate dalsiano annunciate con piùcipo rispetto al passato e sui vaccini ...

