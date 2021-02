Il golpista Trump ha il coraggio di definire ' fascista' la Corte Suprema

FiordellisiFran : RT @globalistIT: E sentite cosa hanno 'osato' fare... - globalistIT : E sentite cosa hanno 'osato' fare... - Roky99760738 : RT @MPoltero: Di Battista osannava Trump, chiamando Obama golpista. - GiuseppeMagnif1 : RT @GiuseppeMagnif1: VERGOGNA INFINITA PER VOI RAPPRESENTANTI DEL GRANDE POPOLO USA E MI RIFERISCO A COLORO CHE HANNO VOTATO CONTRO LA MORT… -

Ultime Notizie dalla rete : golpista Trump

Globalist.it

La Corte Suprema non avrebbe mai dovuto permettere una cosa del genere, afferma, lasciando intendere che è tutto un complotto dei democratici di New York. "Questa è una cosa che non è mai ...I media di regime nelle mani dei grandi gruppi finanziari e industriali avrebbero definitocome une avrebbero apertamente incoraggiato la sua rimozione o eliminazione fisica. Il ...Il tutto perché la Corte (a maggioranza repubblicana) ha rifiutato la richiesta di Trump di bloccare la consegna delle sue dichiarazioni dei redditi, ordinata da un grand jury di New York.Scriviamo per uscire almeno dalla piaggeria dilagante verso il nuovo presidente del Consiglio, che sembra ricordare la scenetta di Petrolini-Nerone – e che certo non lo aiuta. Per parlare della «polit ...