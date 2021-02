(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ancora un capitolo del caso, il giocatore uruguaiano protagonistao scandalo per l''truccato' che gli avrebbe permesso di ottenere il passaporto italiano per essere poi tesserato in ...

Gazzetta_it : Il #gip conferma: “#Suarez ha ammesso di aver ricevuto il testo dell’esame” #inchiesta #Perugia - Vatenerazzurro1 : RT @Gazzetta_it: Il #gip conferma: “#Suarez ha ammesso di aver ricevuto il testo dell’esame” #inchiesta #Perugia - cesarebrugiolo : RT @Gazzetta_it: Il #gip conferma: “#Suarez ha ammesso di aver ricevuto il testo dell’esame” #inchiesta #Perugia - zazoomblog : Caso Suarez il testo dell’esame inviato in anticipo: la conferma del gip - #Suarez #testo #dell’esame #inviato - david270909 : RT @Gazzetta_it: Il #gip conferma: “#Suarez ha ammesso di aver ricevuto il testo dell’esame” #inchiesta #Perugia -

Ultime Notizie dalla rete : gip conferma

Secondo illa docente - sospesa per otto mesi - aveva 'sollecitato' lo studio del file inviato a Suarez che a sua volta 'aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia'. ...Congo, morto in attacco nostro ambasciatore e un carabiniere: Farnesina22 Febbraio 2021 L'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio ed un carabiniere, sono ...Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Crotone 3-0, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Allianz Stadium ci pensa Cristiano Ronaldo nel ...Il numero uno federale è pronto a riaprire le porte al marciatore altoatesino dopo la decisione del Gip di Bolzano. "La Wada non è ...