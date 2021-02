Il Festival di Sanremo perde Naomi, bloccata dalle restrizioni Usa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sanremo 2021 perde una delle protagoniste pi attese. Naomi Campbell, la Venere nera della moda, che avrebbe dovuto affiancare Amadeus nella prima serata di marted 2 marzo, ha dato forfait a causa ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 22 febbraio 2021)2021una delle protagoniste pi attese.Campbell, la Venere nera della moda, che avrebbe dovuto affiancare Amadeus nella prima serata di marted 2 marzo, ha dato forfait a causa ...

