Il famosissimo volto della Tv italiana parla delle sue abitudini a letto

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La famosissima showgirlsi è raccontata con un’intervista a Il Giorno e ha raccontato il duro rapporto che ha con l’altro sesso. Dice di preferire l’autoerotismo e di praticarsi piacere da sola, piuttosto che avere un uomo. La donna durante l’intervista ha raccontato varie storie sentimentali che ha avuto in passato e il rapporto con gli uomini. Lei è stata legata sentimentalmente a Cristiano De Andrè e a proposito racconta: “Una volta durante un concerto mi dedicò pubblicamente una canzone e per me fu il regalo più bello…“. Racconta anche di aver avuto una storia con Stefano Bonaga e di aver subito il fascino di quest’uomo intellettuale. Su di lui ha raccontato: “Mi faccio intortare dal romanticismo, dalla poesia. Gli intellettuali predicano che i cellulari rovinano il rapporto uomo-donna ma appena li perdi di vista si attaccano a ...