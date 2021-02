Il dolore atroce di una madre: tre figli persi per una malattia rara (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non c’è nulla di peggio per un genitore che veder morire un figlio: questa madre, però, ha perso tutti e tre i suoi bambini per una malattia rara. Si chiama malattia di Niemann-Pick ed è un disturbo ereditario del metabolismo: questo ha portato via i tre figli di Toni Mathieson e del compagno Stewart. La malattia fino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non c’è nulla di peggio per un genitore che veder morire uno: questa, però, ha perso tutti e tre i suoi bambini per una. Si chiamadi Niemann-Pick ed è un disturbo ereditario del metabolismo: questo ha portato via i tredi Toni Mathieson e del compagno Stewart. Lafino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BScroccaro : il dolore atroce di quando sali in bus e ti rendi conto di aver dimenticato le cuffiette - yleniaconlai : @clavryfray allora amore,anche se non ci conosciamo sono sicura che sei fortissima.Purtroppo anche io sto passando… - raulenna : @KNunsesa Spero in fretta però.... ?? Anche stamattina dolore atroce nonostante antidolorifici - CH3RRYMIROH : mi sono svegliata con un dolore atroce alla pancia (??) ma non lo stomaco tipo sulla parte destra che due palle - Pattizia6 : @Blakmagic7 È come uno di famiglia il dolore è atroce -