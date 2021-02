Il delirio degli odiatori contro Liliana Segre che si vaccina: parte l'esposto alla procura (Di lunedì 22 febbraio 2021) PESARO - Basta odio sui social, l'avvocato Fabio Garaventa presenta un esposto in procura a Milano contro le recenti minacce rivolte a Liliana Segre. La 90enne senatrice a vita, scampata ai campi di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 22 febbraio 2021) PESARO - Basta odio sui social, l'avvocato Fabio Garaventa presenta unina Milanole recenti minacce rivolte a. La 90enne senatrice a vita, scampata ai campi di ...

susannaarcari : @AngelaPacchetti @Mezzorainpiu @pdnetwork @Deputatipd Sembra un mezzo delirio. In pratica, contro ogni evidenza e c… - CitriniEmma : @luigidimaio Il disonore è avere lei con la sua impreparazione e incapacità a ricoprire il ruolo di ministro degli… - Ss37223892 : RT @it_Khamenei: L’#America è in declino e ciò terrorizza i suoi alleati nella regione. Il delirio dei capi del regime #sionista è dovuto a… - SabaniaRoya : RT @it_Khamenei: L’#America è in declino e ciò terrorizza i suoi alleati nella regione. Il delirio dei capi del regime #sionista è dovuto a… - macondo83 : @ParvadomFab @DeShindig Oltre ad altri tipi di difficoltà: persino il team di Piacentini, dalla vice-presidenza in… -