Il Corriere della Sera che ‘corregge’ l’articolo su Larissa Iapichino due anni e mezzo dopo (Di lunedì 22 febbraio 2021) C’era un articolo scritto e pubblicato il 9 agosto del 2018 su Liberi Tutti, l’allegato su lifestyle e tempo libero del Corriere della Sera. Quel contenuto fu anche pubblicato sull’edizione online del quotidiano diretto da Luciano Fontana ed è rimasto lì, nel web, per oltre due anni e mezzo. Senza mai essere modificato. Poi, con Larissa Iapichino che a soli 18 anni riesce a eguagliare il record italiano assoluto di salto in lungo della madre Fiona May, quel pezzo viene modificato. Ma non per fare aggiornamenti sul nuovo obiettivo raggiunto dalla giovanissima atleta azzurra, ma per modificare una frase. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni ha davvero bisogno che il compagno e giornalista la difenda in tv, nel suo tg? ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 febbraio 2021) C’era un articolo scritto e pubblicato il 9 agosto del 2018 su Liberi Tutti, l’allegato su lifestyle e tempo libero del. Quel contenuto fu anche pubblicato sull’edizione online del quotidiano diretto da Luciano Fontana ed è rimasto lì, nel web, per oltre due. Senza mai essere modificato. Poi, conche a soli 18riesce a eguagliare il record italiano assoluto di salto in lungomadre Fiona May, quel pezzo viene modificato. Ma non per fare aggiornamenti sul nuovo obiettivo raggiunto dalla giovanissima atleta azzurra, ma per modificare una frase. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni ha davvero bisogno che il compagno e giornalista la difenda in tv, nel suo tg? ...

Corriere : Brescia oltre la soglia della fascia rossa. In un giorno 704 nuovi casi, un terzo di tutta la Lombardia - renatobrunetta : Prendo atto della smentita del @Corriere, ma questo punto mi chiedo: chi ha interesse ad avvelenare i pozzi? Chi ha… - Corriere : Mengoni a Bergamo emoziona con Dalla a un anno dall’inizio della pandemia - lillydessi : #Boeing #Boeing 777, dopo l'#incidente di #Denver, #bloccati a #terra - Corriere della Sera #news #usa #giappone… - hurried57 : Sky, multa di 2 milioni per i mancati rimborsi agli abbonati per stop a calcio e altri eventi sportivi… -