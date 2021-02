Il Commissario Ricciardi, trama quinta puntata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 22 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista un Commissario della Napoli degli Anni Trenta, interpretato da Lino Guanciale. Nel cast della fiction, co-prodotta da Rai Fiction e da Clemart, ci sono anche Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Antonio Milo (Maione), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Mario Pirrello (Garzo), Nunzia Schiano (Rosa) ed Adriano Favilene (Bambinella). Il Commissario Ricciardi, la quinta puntata “Vipera” Una nuova primavera si affaccia, manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 22 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda lade Il, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista undella Napoli degli Anni Trenta, interpretato da Lino Guanciale. Nel cast della fiction, co-prodotta da Rai Fiction e da Clemart, ci sono anche Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Antonio Milo (Maione), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Mario Pirrello (Garzo), Nunzia Schiano (Rosa) ed Adriano Favilene (Bambinella). Il, la“Vipera” Una nuova primavera si affaccia, manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la ...

