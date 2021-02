Il Commissario Ricciardi su Rai 1 lunedì 22 febbraio la quinta puntata | le anticipazioni

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilcon Lino Guanciale nuovo episodio stasera22, la trama Ilprosegue con un nuovo episodio22su Rai 1 anche in streaming su RaiPlay dove sarà anche on demand. La fiction è composta in tutto da 6 episodi da 100 minuti tratti dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi) con Lino Guanciale protagonista. Prodotta da Rai Fiction e Clemart srl, Massimo Martino e Gabriella Buontempo, con la regia di Alessandro D’Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff, la serie unisce il fascino del noir con il melò e aspetti del mystery, in una Napoli anni Trenta dove lavora Luigi ...

RaiUno : 'Sarebbe possibile avere qualche informazione in più sul Commissario Ricciardi?' #IlCommissarioRicciardi INIZIA ORA… - Raiofficialnews : È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole di nebbia. 'Il giorno dei morti', un nuovo epis…

di Annalisa Tirrito 21 febbraio 2021Domenica 21 febbraio sbarca su Rai1 Lolita Lobosco . In un momento d'oro per la fiction di Rai1, che ha aperto il 2021 con i grandi successi di Mina Settembre e Il, arriva un nuovo poliziesco ispirato ai racconti di Gabriella Genisi . La protagonista è Luisa Ranieri, che torna in Tv con un ruolo che ha come obiettivo dichiarato quello di ...Il Commissario Ricciardi la nuova fiction con Lino Guanciale su Rai 1 di che parla, dove la trovo in streaming, il cast, episodio stasera 22 febbraio ...Nunzia Schiano, continua ad aumentare la sua popolarità interpretando il personaggio della Tata Rosa nella serie Tv “Il Commissario Ricciardi”.