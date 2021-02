Il Commissario Ricciardi | le anticipazioni trama della quinta puntata

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa sera, lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade Il, la fiction noir, mystery con protagonista Lino Guanciale. Una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D’Alatri. Ma cosa succederà stasera nella? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla serie tv ispirata dai libri di Maurizio de Giovanni.Nella, dal titolo “Vipere”, una nuova primavera si affaccerà sulla Napoli del 1932: il nuovo episodio sarà ambientato ad una settimana esatta dalla Pasqua e perci sarà un nuovo ...

RaiUno : 'Sarebbe possibile avere qualche informazione in più sul Commissario Ricciardi?' #IlCommissarioRicciardi INIZIA ORA… - Raiofficialnews : È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole di nebbia. 'Il giorno dei morti', un nuovo epis… - wam_the : Il Commissario Ricciardi: anticipazioni sulla quinta puntata - FrancescaNevis : «E dimmi: lo sai, tu, cos’è l’amore». Stasera ci aspetta uno degli episodi più emozionanti de «Il commissario Ric… - redazionetvsoap : #Fiction #IlCommissarioRicciardi Stasera una nuova puntata, ecco le #anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Rai 1 trasmetterà, alle 21.35, il quinto episodio del telefilm "Il". Un nuovo caso di omicidio deve essere risolto dal. La vittima è una prostituta che ...Si avvicina alla conclusione la prima stagione de Il, le 6 puntate di 100 minuti ciascuna in prima serata su Rai 1 che hanno trasposto in suoni e immagini le belle storie inventate dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni e ...Il Commissario Ricciardi: il cast della quinta puntata della fiction in onda oggi - lunedì 22 febbraio 2021 - alle ore 21,20 su Rai 1 ...Stasera, lunedì 22 febbraio 2021, in prima tv (alle ore 21,25) su Rai 1 va in onda la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction (o serie tv) con protagonista Lino Guanciale, tratta dagli ...