Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni della quinta puntata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il dottor Bruno Modo, l'anatomopatologo antifascista dai modi cinici schietti, è sempre più nei guai a causa della sua avversione al regime mussoliniano e tocca a Ricciardi proteggerlo. Comincia così la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, la serie di Rai1 con Lino Guanciale e Serena Iansiti, tratta dai romanzi culto di Maurizio de Giovanni, che continua a macinare ottimi ascolti: al centro del penultimo episodio della fiction diretta da Alessandro D'Alatri, in onda lunedì 22 febbraio, c'è l'indagine sul misterioso omicidio di una prostituta. Ecco cos'accadrà. Il Commissario Ricciardi, le anticipazioni della quinta puntata Manca una settimana a Pasqua nella ...

