Il commissario Ricciardi | il cast della quinta puntata

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Qual è ilde Il, la fiction in onda questa sera, lunedì 22 febbraio 2021, su Rai 1? La fiction, tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni, vede come protagonista Lino Guanciale. Al fianco dell’attore – noto per altre fiction con L’Allieva – altri attori italiani. Vediamo insieme ilcompleto de Il, ecco l’elenco attori-ruoli: Lino Guanciale: Luigi AlfredoAntonio Milo: Raffaele Maione Enrico Ianniello: Bruno Modo Serena Iansiti: Livia Lucani Maria Vera Ratti: Enrica Colombo Mario Pirrello: Angelo Garzo Peppe Servillo: don Pierino Fava Marco Palvetti: Carmine Falco Nunzia Schiano: Rosa Vaglio Giovanni Allocca: Antonio ...

Rai 1 trasmetterà, alle 21.35, il quinto episodio del telefilm "Il". Un nuovo caso di omicidio deve essere risolto dal. La vittima è una prostituta che ...Si avvicina alla conclusione la prima stagione de Il, le 6 puntate di 100 minuti ciascuna in prima serata su Rai 1 che hanno trasposto in suoni e immagini le belle storie inventate dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni e ...Stasera, lunedì 22 febbraio 2021, in prima tv (alle ore 21,25) su Rai 1 va in onda la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction (o serie tv) con protagonista Lino Guanciale, tratta dagli ...La vedremo nel quinto episodio del Commissario Ricciardi, la fiction di successo tratta dalla fortunatissima saga dello scrittore Maurizio De ...