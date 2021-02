Il Commissario Ricciardi: grande attesa per la quinta puntata (Di lunedì 22 febbraio 2021) grande attesa per la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, in onda questa sera come ogni lunedì a partire dalle 21 e 25 su Rai 1. La fiction Il Commissario Ricciardi è una delle serie tv più seguite dagli spettatori del piccolo schermo. La fiction, tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, riesce L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021)per lade Il, in onda questa sera come ogni lunedì a partire dalle 21 e 25 su Rai 1. La fiction Ilè una delle serie tv più seguite dagli spettatori del piccolo schermo. La fiction, tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, riesce L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

RaiUno : 'Sarebbe possibile avere qualche informazione in più sul Commissario Ricciardi?' #IlCommissarioRicciardi INIZIA ORA… - Raiofficialnews : È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole di nebbia. 'Il giorno dei morti', un nuovo epis… - lanuovariviera : L'attore ascolano La Marca protagonista nel 'Commissario Ricciardi' - Erica71422577 : @Ilcommissariori @Rai1Official @antoniomilo1 @LinoGuanciale E chi se lo perde??!ormai il lunedì è Il Commissario Ric… - gianni2000 : Si prospetta una nuova batosta per il Grande Fratello Vip o Nip che sia? Contro il Commissario Ricciardi non ha chance. -