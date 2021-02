Il commissario RICCIARDI | anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 febbraio

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Su Rai 1 questa sera (22) c’è una nuovadella fiction con Lino Guanciale Il: si tratta del quinto episodio della serie, eccoe trama: Ilepisodio intitolato “Vipera” Siamo nel 1932. A Napoli è l’avvio di una nuova primavera e manca una settimana a Pasqua. In una casa di tolleranza sita in una via centralissima della città, la famosa prostituta Vipera viene trovata senza vita: la donna è stata soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente che l’ha frequentata dice che quando è andato via lei era ancora viva, mentre il cliente successivo sostiene di averla trovata già deceduta. Ildeve anche in questo caso scoprire chi è l’assassino e ...