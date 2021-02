Il Cdm approva il il decreto sullo stop agli spostamenti fino al 27 marzo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il provvedimento proroga il divieto di spostarsi tra Regionial 27e anche la regola che limita gliverso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 ...

TelevideoRai101 : Covid, CdM approva nuovo decreto legge - BasicLifeSupp : Covid. Il CdM approva il nuovo Decreto legge. Stop a spostamenti fra Regioni fino al 27 marzo - TV7Benevento : **Coronavirus: Cdm approva il Dl Covid**... - Agenpress : Covid. Cdm approva divieto spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo - bizcommunityit : Giochi: Cdm approva 'decreto Cio' per autonomia Coni. Bach: 'Molto felice' #CIO -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm approva

Quotidiano Sanità

Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e anche la ...Il provvedimento proroga il divieto di spostarsi tra Regioni fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 ...Il nuovo ministero del Turismo piace ma, chiedono in coro le associazioni, "il trasferimento delle competenze sia rapido" ...Tra dicembre 2020 e marzo 2021 sono mancati nelle località sciistiche 12,4 milioni di turisti che si traducono in un buco di incassi pari a oltre 9,7 miliardi di euro ...