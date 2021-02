Il caso Israele: palestre e cinema aperti a chi è vaccinato (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il mondo guarda con speranza ad Israele, dove la campagna vaccinale è più avanti rispetto a qualunque altro paese e alcuni risultati iniziano ad evidenziarsi. A partire dal crollo dei contagi registrati nelle prime settimane del 2021, per arrivare alla riapertura di alcune attività sociali per coloro i quali sono stati immunizzati rispetto al Covid-19. Il Paese riapre infatti i musei, i teatri, le palestre e gli hotel a coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid-19 e che dovranno esibire un certificato ad hoc, o ”pass verde”. La decisione è stata presa dopo che il ministero della Sanità israeliano ha detto di ritenere altamente efficace la copertura offerta dal vaccino Pfizer/BioNTech. Su Twitter, il ministro della Sanità Yuli Edelstein ha scritto che ora più di 3,2 milioni di israeliani possono ora godere della cultura e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il mondo guarda con speranza ad, dove la campagna vaccinale è più avanti rispetto a qualunque altro paese e alcuni risultati iniziano ad evidenziarsi. A partire dal crollo dei contagi registrati nelle prime settimane del 2021, per arrivare alla riapertura di alcune attività sociali per coloro i quali sono stati immunizzati rispetto al Covid-19. Il Paese riapre infatti i musei, i teatri, lee gli hotel a coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid-19 e che dovranno esibire un certificato ad hoc, o ”pass verde”. La decisione è stata presa dopo che il ministero della Sanità israeliano ha detto di ritenere altamente efficace la copertura offerta dal vaccino Pfizer/BioNTech. Su Twitter, il ministro della Sanità Yuli Edelstein ha scritto che ora più di 3,2 milioni di israeliani possono ora godere della cultura e ...

