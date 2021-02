Il 70% dei giapponesi è favorevole alla vaccinazione

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) TOKYO – Da un recente sondaggio diffuso dai media nazionali è emerso che la percentuale di giapponesi favorevoli alla vaccinazione e disposta a farsi vaccinare è salita al 70,1%, mentre i contrari sono scesi al 17,5% e gli indecisi al 12,4%. Per età, la percentuale maggiore di favorevoli è tra gli over 60, con l’80%. Allo stesso tempo, però, ben il 75,5% degli intervistati ha dichiarato di temere riguardo a possibili effetti dannosi dei vaccini sulla salute, pur ritenendoli in questa fase necessari per la ripresa della vita normale. FUJIFILM RIAVVIA LA SPERIMENTAZIONE CLINICA SU AVIGAN