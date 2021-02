Il 23 febbraio la Cultura scende in piazza: gli artisti da soli non bastano (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Cultura è un raggio di luce che penetra nel buio in cui vaghiamo e aiuta a guardarsi dentro, a tenere a bada la nostra parte bestiale e a collaborare per il bene della collettività. La Cultura di un popolo è la sua identità e perderla vuol dire azzerare ogni atto creativo e non procedere più, in qualunque campo. La Cultura è il ritratto di una nazione e dei suoi valori morali. L’Estetica non è staccata dall’Etica. Le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo sono in grande difficoltà: c’è il Covid e non c’è reddito. Le piccole e medie aziende del settore dello spettacolo, così come i singoli artisti, hanno bisogno di tutele esattamente come i grandi Enti. Per questo martedì 23 febbraio, in tante città italiane, il mondo dello Spettacolo dal vivo sarà in piazza per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Laè un raggio di luce che penetra nel buio in cui vaghiamo e aiuta a guardarsi dentro, a tenere a bada la nostra parte bestiale e a collaborare per il bene della collettività. Ladi un popolo è la sua identità e perderla vuol dire azzerare ogni atto creativo e non procedere più, in qualunque campo. Laè il ritratto di una nazione e dei suoi valori morali. L’Estetica non è staccata dall’Etica. Le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo sono in grande difficoltà: c’è il Covid e non c’è reddito. Le piccole e medie aziende del settore dello spettacolo, così come i singoli, hanno bisogno di tutele esattamente come i grandi Enti. Per questo martedì 23, in tante città italiane, il mondo dello Spettacolo dal vivo sarà inper ...

Ultime Notizie dalla rete : febbraio Cultura 101 anni di Loris Malaguzzi: a Reggio il programma di iniziative Martedì 23 febbraio alle ore 16.30 online "L'arte come respiro della città" - "La quotidianità dell'... assessora a Educazione e Conoscenza e Annalisa Rabitti assessora a Cultura e Marketing ...

STANZA 101: CENACOLO CULTURALE IMPERTINENTE STANZA 101: CENACOLO CULTURALE IMPERTINENTE Pubblicati su 22 febbraio 2021 in Cultura , Slide // 0 Commenti La cultura provoca sempre reazioni ed è per questo motivo che da anni, in un modo o nell'altro, viene soffocata. Ecco l'importanza di associazioni come ...

Il 23 febbraio la Cultura scende in piazza: gli artisti da soli non bastano Monzambano lancia "Adotta un artista": al via la campagna per sostenere la cultura Raccolta fondi da destinare a chi è stato penalizzato dalla pandemia. La Fondazione in campo. Cassette nei negozi e tam tam sui social ...

“L’Ultimo Concerto?”, il 27 febbraio live in streaming dai club italiani Il 27 febbraio 2021 è un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i palchi che hanno fatto la storia ...

