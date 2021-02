III Municipio | ‘Valerio vive’ | la manifestazione per ricordare il giovane antifascista diventa un enorme assembramento

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “La memoria viva di Valerio Verbano – 19enne militante di Autonomia Operaia assassinato il 22 febbraio del 1980 davanti agli occhi dei genitori – continua a essere iscritta nelle lotte che vivono nelle scuole, nei quartieri, nelle battaglie per il reddito e le case, contribuendo a scrivere una nuova grammatica dell’antifascismo militante femminista e antirazzista.” Questo è l’intento dellache si è tenuta oggi, come tutti gli anni, 22 febbraio, perla memoria di Valerio Verbano. Leggi anche: Litorale preso d’assalto: pienone a Fiumicino, Ostia, Torvaianica, Anzio e Nettuno (FOTO) Le scene dell’Tuttavia, in questo 2021, le manifestazioni non sono molto gradite, a causa dell’emergenza Coronavirus in corso, che non permette assembramenti di alcun tipo. Difatti nell’invito all’evento sulla pagina ...

CorriereCitta : III Municipio, ‘Valerio vive’: la manifestazione per ricordare il giovane antifascista diventa un enorme assembrame… - danielemerli : @AlessandroPipi4 @beppe_grillo @kiara86769608 L'unico proponibile è il Prof. Giovanni Caudo è stato Assessore all'u… - FedericaCarini : RT @giocaudo: >> L’opera è finanziata dal Municipio Roma III - Montesacro e da @RegioneLazio. Saranno presenti l’autore, Stefano Sampaolo,… - ClaudioAgostoni : Un grande murale per Valerio Verbano, il giovane antifascista ucciso a 19 anni nella sua casa di Roma, nel quartier… - mdelpra1 : RT @giocaudo: >> L’opera è finanziata dal Municipio Roma III - Montesacro e da @RegioneLazio. Saranno presenti l’autore, Stefano Sampaolo,… -

Ultime Notizie dalla rete : III Municipio

RomaDailyNews

Roma " 'Valerio', un nome con sopra un volto. Non uno qualsiasi per ile per Roma. I due occhi grandi, il sorriso appena accennato e il viso di Valerio Verbano, a 41 anni dalla sua morte, da oggi illuminano un grande murale sulla facciata dell'Istituto ...Proprio in via Monte Bianco, alle 10, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, l'assessore Massimiliano Valeriani (a nome della Regione Lazio) e il vicepresidente del...L’inaugurazione dell’opera dell’artista partenopeo in via delle Isole Curzolane, nel giorno in cui il Tufello, e tutta città, ricorda il giovane antifascista ucciso 41 anni fa ...Oggi l’inaugurazione al Tufello dell’opera che ricorda il giovane ucciso nell’80. Dopo 41 anni l'omicidio ancora irrisolto: ...