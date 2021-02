Idrogeno verde, Snam ed Hera uniscono le forze (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per lo sviluppo dell'Idrogeno Snam ed Hera uniscono le forze e annunciano la firma di una lettera di intenti per una collaborazione tecnologica. L'obiettivo, si legge in una nota, è la sperimentazione e successiva realizzazione di una serie di soluzioni in grado di dare risposta alle esigenze di decarbonizzazione del territorio emiliano-romagnolo in maniera trasversale, dalle realtà produttive fino alla mobilità e ai singoli cittadini. L'intesa contribuirà, inoltre, a dare impulso allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, in linea con gli indirizzi tracciati dall'Unione europea. L'accordo prevede diversi ambiti di azione, a partire dalla collaborazione sulla tecnologia del power-to-gas. In particolare, presso il depuratore della multiutility di Bologna Corticella, è in fase ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per lo sviluppo dell'edlee annunciano la firma di una lettera di intenti per una collaborazione tecnologica. L'obiettivo, si legge in una nota, è la sperimentazione e successiva realizzazione di una serie di soluzioni in grado di dare risposta alle esigenze di decarbonizzazione del territorio emiliano-romagnolo in maniera trasversale, dalle realtà produttive fino alla mobilità e ai singoli cittadini. L'intesa contribuirà, inoltre, a dare impulso allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, in linea con gli indirizzi tracciati dall'Unione europea. L'accordo prevede diversi ambiti di azione, a partire dalla collaborazione sulla tecnologia del power-to-gas. In particolare, presso il depuratore della multiutility di Bologna Corticella, è in fase ...

