(Di lunedì 22 febbraio 2021), arriva il riconoscimento di Striscia la Notizia dopo il derby perso Una brutta sconfitta per 3-0 quella del Milan nel Derby della Madonnina contro l'Inter. La seconda di fila dopo quella per 2-1 in Coppa Italia. La vittoria contro i rossoneri, quindi, ha permesso ai nerazzurri di allungare sulla cugina andando a

AntoVitiello : Tapiro d'oro per #Ibrahimovic. Sul derby: 'È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla pr… - Gazzetta_it : #Milan, 'Tapiro d'oro' a #Ibrahimovic: 'Tanti errori, ma ci riprenderemo' - webmagazine24 : #Ibrahimovic Tapiro d'oro, la reazione dello svedese - infoitsport : Tapiro d’Oro a Ibrahimovic dopo il derby perso contro l’Inter: “Abbiamo commesso tanti errori” - infoitsport : Derby – Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Fatti tanti errori, ma ci riprenderemo” -

Poi una battuta segno anche nei momenti di difficoltà non bisogna abbattersi: 'Alla prossima partita vado con il, magari porta fortuna'. Infine la polemica sulla presenza dell'attaccante ...Sanremo 2021, Valerio Staffelli di Striscia la Notizia consegna ilche svela: 'Ora non penso al Festival' Striscia la notizia prova a far prendere sul ridere a Zlatanla sconfitta del Milan nel derby contro l'Inter in attesa della sua ...Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha ricevuto il 'Tapiro d'Oro' in seguito alla brutta sconfitta nel derby. Queste le parole a Valerio Staffelli