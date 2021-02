Ibrahimovic a Sanremo, le critiche nei confronti di Zlatan: “è stato capace di svendersi per soldi” [FOTO] (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra ironia e frecciate. La prestazione di Zlatan Ibrahimovic non è stata sicuramente all’altezza nel derby del campionato di Serie A e sui social sono stati pubblicati tantissimi messaggi in relazione alla prossima partecipazione a Sanremo. Dura lezione per il Milan nella sfida della 23esima giornata, l’Inter ha dominato in lungo ed in largo e ha vinto con il netto risultato di 0-3, ad aprire le marcature è stata una doppietta di Lautaro Martinez, a chiudere i conti uno strepitoso Lukaku. La squadra di Stefano Pioli esce ridimensionata dalla partita ed i tifosi sono preoccupati anche per la qualificazione in Champions League, servirà un cambio di passo a partire dalle prossime sfide. La corsa scudetto, prova di forza dell’Inter ma le sorprese sono dietro l’angolo: il calendario a confronto Le critiche nei ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra ironia e frecciate. La prestazione dinon è stata sicuramente all’altezza nel derby del campionato di Serie A e sui social sono stati pubblicati tantissimi messaggi in relazione alla prossima partecipazione a. Dura lezione per il Milan nella sfida della 23esima giornata, l’Inter ha dominato in lungo ed in largo e ha vinto con il netto risultato di 0-3, ad aprire le marcature è stata una doppietta di Lautaro Martinez, a chiudere i conti uno strepitoso Lukaku. La squadra di Stefano Pioli esce ridimensionata dalla partita ed i tifosi sono preoccupati anche per la qualificazione in Champions League, servirà un cambio di passo a partire dalle prossime sfide. La corsa scudetto, prova di forza dell’Inter ma le sorprese sono dietro l’angolo: il calendario a confronto Lenei ...

