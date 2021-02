I risultati di Serie A, 23ª giornata: la corsa scudetto è bellissima, come cambia la classifica (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutti i risultati della 23ª giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match successo salvezza per la Fiorentina contro lo Spezia, dominio con il risultato di 3-0. Sempre per le zone basse colpo del Torino che ha avuto la meglio del Cagliari, vittoria con il minimo sforzo anche per la Lazio contro la Sampdoria. Continua l’ottimo momento del Genoa che strappa un punto contro il Verona, si dividono la posta anche Sassuolo-Bologna e Parma-Udinese. Dominio dell’Inter nel derby contro il Milan, l’Atalanta si conferma devastante. Il Benevento (in 10 per l’espulsione di Glik) ferma la Roma sul risultato di 0-0. Nell’ultimo match successo della Juventus contro il Crotone, netto 3-0. Tutti i risultati e la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutti idella 23ªdel campionato diA, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte e basse della. Nel primo match successo salvezza per la Fiorentina contro lo Spezia, dominio con il risultato di 3-0. Sempre per le zone basse colpo del Torino che ha avuto la meglio del Cagliari, vittoria con il minimo sforzo anche per la Lazio contro la Sampdoria. Continua l’ottimo momento del Genoa che strappa un punto contro il Verona, si dividono la posta anche Sassuolo-Bologna e Parma-Udinese. Dominio dell’Inter nel derby contro il Milan, l’Atalanta si conferma devastante. Il Benevento (in 10 per l’espulsione di Glik) ferma la Roma sul risultato di 0-0. Nell’ultimo match successo della Juventus contro il Crotone, netto 3-0. Tutti ie la ...

SerieA : Fischio finale sulla 2??2??ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Soddisfatto della tua squadra? ?? S… - spaziocalcio : #SerieA, tris della #Juventus al #Crotone: doppietta di testa per Cristiano Ronaldo, bianconeri terzi #JuveCrotone - PianetaMilan : #SerieA, chi ha fatto più punti in classifica nel 2021: #Milan in calo, vola la #Lazio - #acmilan #sempremilan… - sportli26181512 : Gli allenatori di Serie A esonerati in questa stagione: Con l'esonero di Di Francesco salta la quinta panchina di S… - Isolasport : Check out this article: Volley: i risultati del fine settimana sardo in Serie B e Serie C - -