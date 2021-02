I ristoranti aperti anche a cena dopo il 5 marzo?

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Dpcm scade tra due settimane: per quella data si chiarirà il destino degli esercizi di ristorazione per i prossimi mesi. L'Anci sostiene che i locali, a condizione del rispetto di protocolli rigidi ...

Adnkronos : Nuovo #decreto #covid, ristoranti aperti di sera: richiesta sindaci - Adnkronos : Nuovo #decreto #covid, ristoranti aperti di sera: richiesta sindaci - Corriere : In Liguria ristoranti aperti per San valentino nonostante il divieto (e fanno il tutto ... - VendraminA : @MinisteroSalute @DPCgov @massimogara @LiciaRonzulli @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi @DSantanche… - tilastrigai : @AzzurraBarbuto Basta con le chiusure ci dobbiamo ribellare, qui ci sono bar e ristoranti che hanno le saracinesche… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoranti aperti

..., bar, case private. Nei teatri e nei cinema, già nella riapertura estiva, c'erano ... con severe e adeguate misure, siano più sicuri di altri locali giàoggi'. Sulle polemiche sulla ......, bar, case private. Nei teatri e nei cinema, già nella riapertura estiva, c'erano ... con severe e adeguate misure, siano più sicuri di altri locali giàoggi. E credo che l'Italia, ...Le strade sono piene, i negozi affollati, gli autobus zeppi. Solo i ristoranti restano chiusi: aperti soltanto nelle zone gialle e soltanto di giorno, quando è la sera che la maggior parte dei locali ...Per chi ha esigenze particolari perché si sposta con i bambini c'è invece Baby Out, app che permette di trovare luoghi come parchi divertimento, aree gioco all'aperto o al chiuso, parchi tematici, ...