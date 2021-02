I regimi autoritari inseguono gli oppositori fino in capo al mondo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Omicidi, aggressioni, detenzioni e deportazioni illegali: secondo un rapporto di Freedom house, i casi sono più numerosi di quanto si immagini. . Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Omicidi, aggressioni, detenzioni e deportazioni illegali: secondo un rapporto di Freedom house, i casi sono più numerosi di quanto si immagini. . Leggi

Leo_Apostel : @M49liberorso @d_granuzzo Ottimo ma da questo farne un esempio di società ci andrei piano. A Cuba mancano i più ele… - gibesof : @abertolucci6 @Marco_dreams @gigi52335676 Regimi autoritari? Il canone c'è praticamente ovunque. - abertolucci6 : @Marco_dreams @gigi52335676 Inoltre paghiamo un canone, imposto come nei migliori regimi autoritari, per vedere la… - winter_design : @giopank Certo Cina e Russia sono 'regimi autoritari', intanto sono US e UK che imprigionano Julian Assange per ave… - orapenso : @MarcelloLyotard Ma forse ti riferivi a regimi illiberali ed autoritari, vero? -