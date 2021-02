I primati delle donne nel mondo del lavoro: qual è la prima donna che…? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sarebbe molto bello provare a risemantizzare, a cambiare il significato, dell’espressione prima donna. Nell’ambito professionale, ad esempio, potrebbe indicare proprio le donne che per prime hanno svolto una determinata professione, producendo un effetto culturale e simbolico significativo. Il clamore che suscitano le nomine di donne in ruoli di prestigio non è purtroppo un buon segno. «In Italia quando viene nominata una donna ai vertici di organismi e organizzazioni importanti, fra cui quelle istituzionali, fa clamore perché il deficit democratico nel nostro Paese purtroppo continua a permanere. Così queste nomine diventano eccezioni, sembrano quasi un’anomalia quando invece sono di una normalità plateale» commenta amaramente Valeria Ajovalasit, presidente di Arcidonna. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sarebbe molto bello provare a risemantizzare, a cambiare il significato, dell’espressione prima donna. Nell’ambito professionale, ad esempio, potrebbe indicare proprio le donne che per prime hanno svolto una determinata professione, producendo un effetto culturale e simbolico significativo. Il clamore che suscitano le nomine di donne in ruoli di prestigio non è purtroppo un buon segno. «In Italia quando viene nominata una donna ai vertici di organismi e organizzazioni importanti, fra cui quelle istituzionali, fa clamore perché il deficit democratico nel nostro Paese purtroppo continua a permanere. Così queste nomine diventano eccezioni, sembrano quasi un’anomalia quando invece sono di una normalità plateale» commenta amaramente Valeria Ajovalasit, presidente di Arcidonna.

StancaSalvatore : @sole24ore Non serve il rispetto di 1,4 metri per proteggersi. L’arma piu’ efficace in assoluto e’ il buonsenso!!!… - Maximinelli : I gusti letterari delle persone sono strani. Questa si è letta tutti i discorsi dei capi del governo italiano dal 1… - lelalel27338529 : @xefronbear @GrandeFratello ma esattamente quali? dove i tuoi primati smerdano chiunque??? maaaammaa siete fatti pr… - nicofarella : @john_nuppey fosse che poi da queste parti siamo bravi a incensarci e vantarci di primati di cui non abbiamo alcun… - Mario__Luca : RT @laperlaneranera: La Storia del Sud seppellita dalle Fake News Benvenuti nella Patria dei Terroni, indipendenti dai Piemontesi. I primat… -