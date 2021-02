I medici di famiglia faranno i vaccini | accordo fatto Ora servono solo le dosi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Iin prima linea nella campagna vaccinale anti Covid possono tirare un sospiro di sollievo. Ora anche idipotranno vaccinare i loro pazienti. Anche idiin campo per la campagna vaccinale (Photo by Stringer/Anadolu Agency via Getty Images) Idipronti a vaccinare L’siglato tra Governo, Regioni e sindacati per il loro coinvolgimento è molto importante perché, dice il governatore emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini. «Potremo infatti organizzare le vaccinazioni in modo più efficace e capillare sul territorio e implementarle, guardando al futuro con più ottimismo». Unche forse arriva un po’ tardi dato che come dicevamo molte Regioni già li avevano fatti ...

repubblica : Covid, Speranza: 'Con medici di base campagna vaccinale più forte': Il ministro della Salute ringrazia la categoria… - RaiNews : #Vaccini, siglato protocollo d'intesa tra medici base, governo e regioni. Scotti (Fimmg): 'Almeno 35mila medici di… - MediasetTgcom24 : Almeno 35mila medici di famiglia pronti a vaccinare nei propri studi #Covid - abruzzoweb : COVID, FIMMG: “ALMENO 35MILA MEDICI DI FAMIGLIA PRONTI A VACCINARE” - messveneto : Incendio in una villetta, accertamenti medici per cinque componenti di una famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : medici famiglia

Per realizzare i tuoi sogni, oppure più semplicemente per dare più serenità alla tua, ... Interventio qualunque altra spesa straordinaria ma non solo. Il prestito personale viene ...Quarantamiladiin campo per somministrare il agli under 65, ma senza le rigide limitazioni della successione delle classi di età che potrebbero rallentare le operazioni. Sono in arrivo 12 milioni ...Il procuratore capo di Tripoli nord ha ordinato la consegna del corpo di Radwan al-Hungari, deceduto domenica, all'interno del ...In arrivo 44mila dosi Pfizer destinate anche agli operatori sanitari. Ogni medico di famiglia potrà chiedere tra le 12 e le 18 iniezioni per i pazienti ...