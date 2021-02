I genitori preoccupati chiamano per il pub affollato di sedicenni che bevono: scattano la multa Covid e la chiusura (Di lunedì 22 febbraio 2021) FANO - . Proprio a s seguito di segnalazioni di genitori preoccupati per i figli ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 22 febbraio 2021) FANO - . Proprio a s seguito di segnalazioni diper i figli ...

Gandalf1948 : Se questi sono i 'professori' della scuola italiana....i genitori dovrebbero essere molto, ma molto, preoccupati pe… - magicaGrmente22 : @LOsservatore14 Siamo andati indietro e non avanti. Si è applicata semplicemente quella falsa tolleranza, quell'acc… - bencivenga1971 : @flowers_wordss @borghi_claudio Non è così. I ragazzi stanno perdendo la loro istruzione e stanno subendo danni psi… - robertodp1958 : @Segnoditerra1 @Memix1968 Sì, certo, lo avevo capito. Mi è tornato in mente quell'episodio, leggendo il tuo tweet.… - misstxlstoj_ : Mi viene da piangere, i genitori sono genuinamente preoccupati per i ragazzi e si farebbero uccidere per loro. Sono… -