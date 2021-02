I fumetti di Sio sul Cucciolone Algida

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il nuovocon i disegni di Sio (foto da www.girolimetti.it)Il gelato con il biscotto incontra la matita delsta Sio. Tra le novità del catalogoper il 2021, c’è la collaborazione con il creatore delle strisce e dal canale Youtube Scottecs per illustrare le vignette delMaxi, il classico gelato con tre gusti (panna, zabaione e cacao) racchiusi tra due biscotti. Fin dalla sua nascita, nel 1980, ilha fatto da tela commestibile per i disegnatori, ospitando vignette e barzellette. Sul biscottone si sono alternati negli anni i personaggi della Disney, le avventure di Eldo Leo (il leone mascotte della Eldorado – che era l’azienda che produceva ilprima dell’acquisizione da parte di– disegnato dal ...

alelagattarossa : - frandemartino : I FUMETTI CHE SI MANGIANO SONO I MIGLIORI FUMETTI - jungleLella87 : RT @jan_novantuno: Immensamente Sio. - maplewhite1912 : RT @jan_novantuno: Immensamente Sio. - gniola : Contemporaneamente coerente con la storia del Cucciolone e innovativo. Dieci passi avanti nella direzione dell’idio… -

Ultime Notizie dalla rete : fumetti Sio

Tom's Hardware Italia

... e culminò con una serie di brevipubblicati fra il 1990 e il 1993 sulle pagine di Topolino, Il Giornalino e Il Corrierino. A proposito diha debuttato nel campo autoproducendo ...E ci sono le sceneggiature per ie le collaborazioni con i più importanti disegnatori italiani e non solo: Hugo Pratt, Milo Manara, Mario Uggeri, Dino Battaglia, Grazia Nidasio, Sergio Toppi, ...Rivoluzione in arrivo per le vignette del mitico Cucciolone: da quest'estate sul biscotto leggeremo le vignette di Sio.Sio, fumettista e youtuber estremamente popolare fra i giovanissimi, ha creato le nuove “barzellette” che appariranno sul biscottone del mitico Cucciolone che entrerà in commercio nella prossima stagi ...