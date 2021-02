Hood Outlaws & Legends finalmente novità tra furti multiplayer e lo spietato Sceriffo di Nottingham

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è il nuovo titolo di Sumo Digital ispirato alle storie di Robin. Attraverso un'intervista, il director di Sumo Digital Andrew Willans ha svelato qualche dettaglio in più per quanto riguarda le rapine e i nemici, focalizzandosi in particolare sullodi. Per quanto riguarda le rapine, l'idea iniziale era di strutturarle "in tre atti. I giocatori dovranno programmare un piano cui seguirà la fuga. Qui le cose inizieranno a diventare eccitanti poiché inizieranno a scattare gli allarmi. Abbiamo una serie di meccaniche di gioco che contribuiscono tutte a questo. Quindi lodifarà il suo ingresso e darà del filo da torcere ai ladri". Willans spende anche alcune parole ...

