Honda | Marquez ed Espargaro svelano la loro nuova creatura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Attraverso una presentazione in streaming sul proprio sito HRC ha appena presentato il RepsolTeam 2021. A svelare lamoto sono stati i piloti ufficiali Marce Pol. Tutti gli occhi puntati sul fenomeno di Cervera, per la prima volta presente ad un evento ufficiale dopo la terza operazione di dicembre al suo omero destro. Marc ha detto qualcosa in più sulla sua condizione fisica e sul suo rientro? Scopriamolo insieme! LadiedRacing Corporation ha, da pochi minuti, presentato lamoto di Marce Pol. Il team Repsol2021 vede, tra le sue novità, l’esordio in squadra ...