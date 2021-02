“Here comes the shock”: il singolo dei Green Day (Di lunedì 22 febbraio 2021) I Green Day tornano dopo Father of all motherfuckers ed il progetto solista di Billie Joe Armstrong No fun mondays. Il nuovo singolo si chiama “Here comes the shock”, un pezzo pop punk tutto da ballare. Che brano è Here comes the shock? Il brano, dalle potenti sonorità punk-rock anni ’70, è accompagnato da una video lezione di aerobica. Nel video c’è Hilken Mancini, fondatrice di Punk Rock Aerobics, che si muove a tempo di musica. A novembre Billie Joe Armstrong si era esposto parlando di nuovi brani in lavorazione. Durante l’intervista concessa al New Musical Express, il rocker aveva detto: “È possibile che il nuovo materiale arrivi molto prima del previsto: potremmo realizzare un EP, un disco vero e proprio o forse solo una nuova canzone. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) IDay tornano dopo Father of all motherfuckers ed il progetto solista di Billie Joe Armstrong No fun mondays. Il nuovosi chiama “the”, un pezzo pop punk tutto da ballare. Che brano èthe? Il brano, dalle potenti sonorità punk-rock anni ’70, è accompagnato da una video lezione di aerobica. Nel video c’è Hilken Mancini, fondatrice di Punk Rock Aerobics, che si muove a tempo di musica. A novembre Billie Joe Armstrong si era esposto parlando di nuovi brani in lavorazione. Durante l’intervista concessa al New Musical Express, il rocker aveva detto: “È possibile che il nuovo materiale arrivi molto prima del previsto: potremmo realizzare un EP, un disco vero e proprio o forse solo una nuova canzone. ...

