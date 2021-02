Gravina contro Sibilia: oggi si elegge il Presidente della FIGC (Di lunedì 22 febbraio 2021) oggi si decide il futuro del calcio italiano. È in programma, infatti, l’elezione del nuovo Presidente della FIGC, la Federazione sportiva più importante. In lizza ci sono Gabriele Gravina, in carica dal 22 ottobre 2018, e Cosimo Sibilia, vice Presidente vicario finora. Il voto si effettuerà in presenza in un hotel di Roma, blindato per l’occasione. Se il Presidente uscente è sicuro di poter vincere con un ampio margine, lo sfidante vuole dargli battaglia su tutti i fronti, provando a rosicchiare voti dalle prime tre leghe calcistiche grazie al suo alleato, Claudio Lotito. Il duello si profila serrato e interessante anche se Gravina risulta favorito. oggi, lunedì 22 febbraio 2021, non c’è solo l’elezione del ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021)si decide il futuro del calcio italiano. È in programma, infatti, l’elezione del nuovo, la Federazione sportiva più importante. In lizza ci sono Gabriele, in carica dal 22 ottobre 2018, e Cosimo, vicevicario finora. Il voto si effettuerà in presenza in un hotel di Roma, blindato per l’occasione. Se iluscente è sicuro di poter vincere con un ampio margine, lo sfidante vuole dargli battaglia su tutti i fronti, provando a rosicchiare voti dalle prime tre leghe calcistiche grazie al suo alleato, Claudio Lotito. Il duello si profila serrato e interessante anche serisulta favorito., lunedì 22 febbraio 2021, non c’è solo l’elezione del ...

CalcioFinanza : #Gravina contro #Sibilia: come funziona l'elezione del presidente della #FIGC - MGBasolu : @JManiaSite Tranquillo che Gravina @FIGC non potrà processare @juventusfc e neppure il suo successore! Solo parole… - Spi0478 : @Group8g Ma magari... Ma Gravina vuoi vedere che penalizzerà noi per il caso Suarez? Ti ricordo che a parte noi osc… - infoitsport : Figc al voto, Gravina favorito contro Sibilia: fra nuovi accordi e vecchi patti negati, così il presidente… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Figc al voto, Gravina favorito contro Sibilia: fra nuovi accordi e vecchi patti negati, così il presidente ha costruit… -