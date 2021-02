Grave lutto per la famiglia del calciatore Carlitos Tevez (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tevez torna a casa per stare vicino alla sua famiglia in seguito alla morte del padre, a cui era molto legato Nelle scorse ore il calciatore Tevez, ha dovuto affrontare la Grave perdita del padre scomparso da poco. L’Apache racconta di come il padre avesse già da tempo varie problematiche di salute e di come i medici gli avessero già detto che non c’è l’avrebbe fatta. La morte di Don Segundo, ha commosso i cuori della squadra di Carlitos e dei suoi tifosi, con tanto di omaggio del Bocs Juniors sul loro profilo Social. “Il Boca Juniors piange la morte di Don Segundo, il padre di Carlitos, e accompagna la famiglia Tevez e i loro amici in questo momento di così tanto dolore e tristezza”. Ovviamente l’allenatore del Boca Miguel ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021)torna a casa per stare vicino alla suain seguito alla morte del padre, a cui era molto legato Nelle scorse ore il, ha dovuto affrontare laperdita del padre scomparso da poco. L’Apache racconta di come il padre avesse già da tempo varie problematiche di salute e di come i medici gli avessero già detto che non c’è l’avrebbe fatta. La morte di Don Segundo, ha commosso i cuori della squadra die dei suoi tifosi, con tanto di omaggio del Bocs Juniors sul loro profilo Social. “Il Boca Juniors piange la morte di Don Segundo, il padre di, e accompagna lae i loro amici in questo momento di così tanto dolore e tristezza”. Ovviamente l’allenatore del Boca Miguel ...

