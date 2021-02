Grande Fratello Vip, stagione 5: Signorini dà la parola ai tre finalisti (Di martedì 23 febbraio 2021) Siamo ormai arrivati agli sgoccioli della quinta stagione del Grande Fratello Vip! Ecco quali sono i pensieri dei tre finalisti! Siamo finalmente giunti alla quarantaduesima puntata della quinta stagione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2020. Anche per colpa della pandemia da Covid-19, questa edizione del Grande Fratello VIP L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) Siamo ormai arrivati agli sgoccioli della quintadelVip! Ecco quali sono i pensieri dei tre! Siamo finalmente giunti alla quarantaduesima puntata della quintadelVIP, in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2020. Anche per colpa della pandemia da Covid-19, questa edizione delVIP L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - RossellaGatto2 : Domandone: ma se vado al grande fratello e mi limono una pianta mi fanno un quadro???????? #prelemi - _justshoutitout : RT @ziaaLai: Loro sono IL Grande Fratello. ?? #tzvip -