Grande Fratello Vip: Rosalinda e Zenga, strani movimenti sotto le coperte e dichiarazioni d’amore (Di lunedì 22 febbraio 2021) Manca una settimana al termine di questa lunga, lunghissima, edizione del Grande Fratello Vip. Il 1 marzo diremo addio alle mura della Casa e tutti i concorrenti saranno costretti ad uscire e a fare i conti con quello che c’è fuori, dopo 6 mesi chiusi dentro uno studio televisivo, a voler tirare le somme. Questo è sicuramente il momento di attrarre l’attenzione e anche di cercare visibilità se si vuole ottenere una vittoria. Al momento sotto gli occhi di tutti ci sono Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga impegnati in un flirt appena nato. Grande Fratello Vip: il flirt tra Rosalinda e Zenga “Un po’ mi vuoi bene?“, chiede Rosalinda a uno Zenga che sembra essere cotto a puntino. “Non si vede?“, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Manca una settimana al termine di questa lunga, lunghissima, edizione delVip. Il 1 marzo diremo addio alle mura della Casa e tutti i concorrenti saranno costretti ad uscire e a fare i conti con quello che c’è fuori, dopo 6 mesi chiusi dentro uno studio televisivo, a voler tirare le somme. Questo è sicuramente il momento di attrarre l’attenzione e anche di cercare visibilità se si vuole ottenere una vittoria. Al momentogli occhi di tutti ci sonoCannavò e Andreaimpegnati in un flirt appena nato.Vip: il flirt tra“Un po’ mi vuoi bene?“, chiedea unoche sembra essere cotto a puntino. “Non si vede?“, ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - quantiuccelli : Raga comunque immaginate se finita questa nominescion ci sta da votare Stefy per la finale, QUESTA VITA È IMPOSSIBI… - FoodLooveer : RT @eliscrivecose: La notte dell’uno marzo tra la festa perché è finito sto cazzo di grande fratello e la festa perché inizia sanremo credo… -