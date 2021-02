Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga: “strategia” (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Live – Non è la d’Urso non è potuto mancare il talk dedicato ai tradimenti che ha interessato anche Rosalinda Cannavò, prima Adua Del Vesco. Gli opinionisti in studio infatti hanno avuto modo di commentare la nuova relazione della ragazza con Andrea Zenga, entrato poche settimane fa in casa. Il rapporto tra i due sarebbe maturato molto rapidamente, mentre Rosalinda aveva ancora una storia in stand by con il suo compagno Giuliano Condorelli, soprannominato sul web Condor. Mentre quest’ultimo diffidava Rosalinda e il Grande Fratello Vip, il rapporto tra la ragazza e Andrea Zenga ha portato anche all’allontanamento dell’amica Dayane Mello: molti fan, ad oggi, accusano la Cannavò di aver sfruttato la brasiliana ... Leggi su trendit (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Live – Non è la d’Urso non è potuto mancare il talk dedicato ai tradimenti che ha interessato ancheCannavò, prima Adua Del Vesco. Gli opinionisti in studio infatti hanno avuto modo di commentare la nuova relazione della ragazza con, entrato poche settimane fa in casa. Il rapporto tra i due sarebbe maturato molto rapidamente, mentreaveva ancora unain stand by con il suo compagno Giuliano Condorelli, soprannominato sul web Condor. Mentre quest’ultimo diffidavae ilVip, il rapporto tra la ragazza eha portato anche all’allontanamento dell’amica Dayane Mello: molti fan, ad oggi, accusano la Cannavò di aver sfruttato la brasiliana ...

