Grande Fratello Vip, la verità di Francesco Baccini su Maria Teresa Ruta: «Neanche le scuse» E risponde a Guenda Goria (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesco Baccini racconta la sua verità sul flirt con Maria Teresa Ruta e il caso scoppiato al Grande Fratello Vip. Durante la sua partecipazione al reality, la concorrente aveva... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021)racconta la suasul flirt cone il caso scoppiato alVip. Durante la sua partecipazione al reality, la concorrente aveva...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - Aciredef5 : 'Reuccio permaloso del Grande Fratello Vip' ma ha anche dei difetti, Fulvio ?? Ma quanto rosicate che su 6 mesi di p… - onlygoodvibes3_ : RT @_Ecl1pse_00: Se questo è l'ultimo aereo, direi che abbiamo chiuso in bellezza. Questo è stato il grande fratello di Tommaso Zorzi.?? #T… -