Grande Fratello Vip: Dayane Mello dichiara il suo amore a Rosalinda in diretta – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Poco fa, in diretta al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha dichiarato il suo amore a Rosalinda Cannavò. Alfonso Signorini ha convocato Dayane Mello in mystery room, isolando l'ex Adua Del Vesco in salone, e ha fatto ascoltare a quest'ultima un confessionale della modella brasiliana in cui ha parlato in modo diffuso e spiazzante del loro rapporto. Visti i VIDEO, Dayane, incalzata anche dal conduttore, ha confessato il suo amore per Rosalinda: "Io penso che quello che ho provato per Rosalinda era amore. Non l'ho mai detto a lei, ma io ho provato proprio amore per lei." Alfonso tenta di ...

