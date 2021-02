Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca duramente Samantha De Grenet: “La tua veemenza la pagherai” (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella puntata di questa sera all’opinionista non è andato giù il fatto che la concorrente sia stata salvata al televoto. Immediato il suo scontento, espresso senza mezzi termini: “Siamo su un altro pianeta“. Un’antipatia reciproca L’antipatia tra Antonella Elia e Samantha De Grenet è ormai nota a tutti, ed è resa ancor più manifesta in questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex ragazza di Non è la Rai, agguerrita opinionista del reality, non gliele ha mai mandate a dire alla De Grenet. I loro scontri a distanza hanno spesso infiammato le prime serate del programma, rasentando spesso il cattivo gusto. In uno dei ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo scontro traDesi arricchisce di un nuovo capitolo. Nella puntata di questa sera all’opinionista non è andato giù il fatto che la concorrente sia stata salvata al televoto. Immediato il suo scontento, espresso senza mezzi termini: “Siamo su un altro pianeta“. Un’antipatia reciproca L’antipatia traDeè ormai nota a tutti, ed è resa ancor più manifesta in questa edizione delVip. L’ex ragazza di Non è la Rai, agguerrita opinionista del reality, non gliele ha mai mandate a dire alla De. I loro scontri a distanza hanno spesso infiammato le prime serate del programma, rasentando spesso il cattivo gusto. In uno dei ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - _sarah_jn : RT @isorrisidiem: Per sempre il mio Grande Fratello.?? #TZVIP #SOVIP #Zorzando - _runawayrose : Non vedo l'ora che finisca sto grande fratello della minchia voi e vostri cazzo di hashtag che trovo comunque nonos… -