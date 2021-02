Grande Fratello Vip, Andrea Zenga shock: "Stasera nominerò Stefania Orlando" (Di lunedì 22 febbraio 2021) A poche ore dalla Puntata del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga fa una rivelazione e shock su Stefania Orlando. Leggi su comingsoon (Di lunedì 22 febbraio 2021) A poche ore dalla Puntata delVip,fa una rivelazione esu

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - mathvirgi28 : RT @eliscrivecose: La notte dell’uno marzo tra la festa perché è finito sto cazzo di grande fratello e la festa perché inizia sanremo credo… - MantideT : Potete dire quello che volete ma la verità è solo una: SENZA TOMMASO ZORZI QUESTO GRANDE FRATELLO AVREBBE FATTO SC… -