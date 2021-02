Governo: sondaggio Swg-Tg La7, 'italiani insoddisfatti per composizione' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - La maggioranza degli italiani, per la precisione il 56%, è poco o per nulla soddisfatta della composizione del nuovo Governo. Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. La percentuale sale al 63% tra gli elettori M5S, mentre scende al 45 e al 41 tra quelli, rispettivamente, di Lega e Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - La maggioranza degli, per la precisione il 56%, è poco o per nulla soddisfatta delladel nuovo. Lo rileva unSwg per il Tg La7. La percentuale sale al 63% tra gli elettori M5S, mentre scende al 45 e al 41 tra quelli, rispettivamente, di Lega e Pd.

you_trend : ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 La maggioranza degli italiani (56%) è poco o per nulla soddisfatta della… - matteosalvinimi : Governo Draghi, sondaggio #portaaporta Rai Uno: Lega sempre forte e primo partito italiano, al 25%, centrodestra al… - you_trend : ?? Sondaggio @tecneitalia Il 58,4% degli italiani ha fiducia nel governo #Draghi: una percentuale quasi doppia ris… - sissiisissi2 : RT @you_trend: ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 La maggioranza degli italiani (56%) è poco o per nulla soddisfatta della composizi… - CapitanHarlok6 : RT @illusioneottica: #zonarossa #DittaturaSanitaria #DPCM #ottoemezzo un vecchio proverbio recitava'Dopo i confetti escono i difetti' ??ma q… -