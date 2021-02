Governo: solo Fdi, Fi e Articolo 1 crescono, tutti partiti in calo o stazionari (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nelle intenzioni di voto tutti i partiti perdono consensi o restano stazionari, tranne Fdi, Fi e Articolo 1. Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega, pur confermandosi al primo posto, si attesta al 23,1%, con un calo dello 0,4. Meno 0,5 per il Pd, che fa registrare il 18,3. Dopo Fratelli d'Italia al 17,5, con un più 1,3, segue il ... Leggi su tvsette (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nelle intenzioni di votoperdono consensi o restano, tranne Fdi, Fi e1. Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega, pur confermandosi al primo posto, si attesta al 23,1%, con undello 0,4. Meno 0,5 per il Pd, che fa registrare il 18,3. Dopo Fratelli d'Italia al 17,5, con un più 1,3, segue il ...

DaniloToninelli : Il nuovo governo parte in continuità col precedente sulle rigorose misure anticovid. Si è sgonfiata in un attimo la… - fattoquotidiano : OGGI IL PRIMO DECRETO DRAGHI Vertice governo-Regioni sulle nuove misure: per ora solo la proroga dello stop ai movi… - borghi_claudio : Scusate, risposta doverosa a tutti quelli che (giustamente) obiettano situazioni di continuità con il governo prece… - VincenzoIanno16 : RT @globalistIT: L'intervista di Antonello Sette al Portavoce nazionale di Sinistra Italiana - francescaalban2 : #governoConte Dico solo che, in una situazione COVID così grave ed emergenziale, nessuno si è sottratto ai propri… -